Najbolja, ali i jedna od najlepših teniserki sveta, Arina Sabalenka, odlučila je da počasti svoje pratioce na društvenim mrežama vrelim fotkama sa letovanja.

Posle turnira u Vuhanu gde je ispala od Džesike Pegule, Sabalenka je otišla na odmor sa najboljom prijateljicom Paulom Badosom.

Sabalenka.jpg
Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka

Njih dve su uživale na letovanju, a zatim su objavile jedna drugu na Instagramu u bikiniju.

Sabalenka 2.jpg
Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka

Internet je izgoreo, a Sabalenka je još jednom dokazala zbog čega je san mnogih muškaraca širom planete.

Pogledajte još malo Arininih atraktivnih fotki...

Arina Sabalenka Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka

