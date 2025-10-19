Arina Sabalenka dobro se zabavila sa svojom prijateljicom Paulom Badosom
LEPOTICE
POLUGOLA SABALENKA ZAPALILA INTERNET! Objavila vrele fotke u kupaćem, muškarcima momentalno ispala vilica! Tek da vidite ko je sa njom... (FOTO)
Slušaj vest
Najbolja, ali i jedna od najlepših teniserki sveta, Arina Sabalenka, odlučila je da počasti svoje pratioce na društvenim mrežama vrelim fotkama sa letovanja.
Posle turnira u Vuhanu gde je ispala od Džesike Pegule, Sabalenka je otišla na odmor sa najboljom prijateljicom Paulom Badosom.
Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka
Njih dve su uživale na letovanju, a zatim su objavile jedna drugu na Instagramu u bikiniju.
Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka
Internet je izgoreo, a Sabalenka je još jednom dokazala zbog čega je san mnogih muškaraca širom planete.
Pogledajte još malo Arininih atraktivnih fotki...
Arina Sabalenka Foto: Printscreen / Instagram / arynasabalenka
Vidi galeriju
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši