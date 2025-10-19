Slušaj vest

Norveški teniser Kasper Rud osvojio je danas titulu na turniru u Stokholmu, pošto je u finalu pobedio 25. igrača sveta Francuza Uga Embera posle dva seta, 6:2, 6:3.

Rud, 12. teniser sveta, pobedio je posle 68 minuta i postao prvi Norvežanin koji je trijumfovao u Stokholmu.

Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

On je tri puta oduzeo servis protivniku, koji nije napravio nijedan brejk.

Rud je osvojio 14. ATP titulu u karijeri.

To je njegova druga titula ove sezone, posle trijumfa na mastersu u Madridu u aprilu.

On je zadržao šanse za plasman na završni ATP turnir.

Ember je pokušavao da osvoji sedmu titulu u karijeri.

Ne propustiteTenisIZGUBIO PRVI SET, PA SE POSLE PREOKRETA PLASIRAO U FINALE TOKIJA! Alkaraz u ludom meču pobedio Ruda, Kasper ima za čim da žali!
Karlos Alkaraz
TenisAU, ZBOG IZJAVE RUDA TRESE SE AMERIKA! ŽESTOKO JE UVREDIO NJUJORČANE! Poručio im je da im grad smrdi, evo zbog čega ne voli da igra na US Openu!
profimedia-0933099651.jpg
TenisŠOK ODLUKA! Jedan od najboljih svetskih tenisera se iznenada povukao sa Vimbldona
profimedia-0999039743.jpg
TenisRUD LAKO DO DRUGOG KOLA ROLAN GAROSA! Lak posao osmog tenisera planete u Parizu!
profimedia-0953083612.jpg

Bergs rekao Đokoviću: Moram da prestanem da te idolizujem Izvor: Arena tenis