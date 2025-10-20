Slušaj vest

Kanadski teniser Feliks Ože-Alijasim osvojio je večeras titulu na turniru u Briselu, pošto je u finalu savladao češkog igrača Jiržija Lehečku sa 7:6 (2), 6:7 (6), 6:2.

Meč između Ože-Alijasima i Lehečke, 13. i 17. igrača sveta, trajao je dva sata i 34 minuta.

U prva dva seta teniseri su čuvali servise, pa su oni odlučeni u taj-brejkovima. Kanađanin je u prvom lako slavio sa 7:2, dok je u drugom vodio sa 6:4 i imao dve meč lopte.

Naredna četiri poena osvojio je Lehečka, koji je tako stigao do izjednačenja u setovima.

U odlučujućem setu Ože-Alijasim je napravio dva brejka, u četvrtom i osmom gemu, iskoristivši ukupno treću meč loptu.

Ovo je 25-godišnjem Kanađaninu osma ATP titula u karijeri, čime je u Open eri izjednačio učinak sunarodnika Miloša Raonića.

Ože-Alijasim je na tvrdoj podlozi u Briselu slavio i 2022. godine, dok je Lehečka drugi put uzastopno poražen u finalu turnira u Belgiji.