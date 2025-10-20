Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi viđena je jedna promena. Danac Holger Rune, koji je doživeo tešku povredu u finalu Stokholma, napredovao je tri mesta i sada je 10. teniser na ATP listi, dok je mesto među prvih 10 izgubio Rus Karen Hačanov.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 11.340 bodova, ispred Italijana Janika Sinera sa 10.000 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 5.930 bodova.

Od ostalih srpskih tenisera, koji se trenutno nalaze u Top 100, Miomir Kecmanović je pao sa 49. na 52. mesto, Hamad Međedović je takođe pokvario svoj plasman za tri pozicije i sada je 67. igrač sveta, dok je Laslo Đere nazadovao za pet mesta i sad zauzima 84. poziciju.

ATP lista:

1. Karlos Alkaras (Španija) 11.340

2. Janik Siner (Italija) 10.000

3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 5.930

4. Tejlor Fric (SAD) 4.645

5. Novak Đoković (Srbija) 4.580

6. Ben Šelton (SAD) 4.100

7. Aleks de Minor (Australija) 3.935

8. Lorenco Muzeti (Italija) 3.645

9. Džek Drejper (Velika Britanija) 3.590

10. Holger Rune (Danska) 3.180

Kurir sport/Beta