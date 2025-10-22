Slušaj vest

Nakon pobede nad britanskom igračicom Kejti Balter u drugom kolu bila je prinuđena da da intervju u gotovo potpunom mraku. Tehnički kvar na reflektorima je sprečio normalno osvetljenje terena, ali to nije poremetilo razgovor sa teniserkom.

Snimak čitavog razgovora je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde su stigle brojne reakcije.

Lis je na početku 2025. godine proslavila 23. rođendan. Rođena je u Kijevu, a nastupa za Nemačku.

Nedavno je ostvarila ozbiljan napredak došla do plasmana karijere - 44. mesta na WTA listi.

Na Australijan openu ove godine je ispisala istoriju kao prva igračica koja je u glavnom žrebu, kao "laki-luzer", stigla do četvrtfinala nekog Grend slema.

Time je poslala jasnu poruku da je igračica za računati, i izazvala dodatnu pažnju među navijačima i medijima.

Pogledajte kako izgleda Eva Lis:

Nemačka teniserka Eva Lis Foto: Instagram/eva.lys

Evu na društvenoj mreži Instagram prati preko 260.000 ljudi, a na svom nalogu često kači slike na kojima ne krije svoj atraktivni izgled.

Ne propustiteTenisOLGA ZADRŽALA 49. MESTO! Izašla je nova WTA lista: Sabalenka i dalje nedodirljiva na tronu!
Olga Danilović
TenisSRBI PADAJU, SVI OSIM NOVAKA! Izašla je nova ATP lista: Jedna promena u Top 10! Evo na kom je mestu Đoković!
Novak Đoković, Masters Šangaj
TenisKANAĐANIN OSVOJIO OSMI TURNIR U KARIJERI: Ože-Alijasim pobedio Lehečku u finalu u Briselu
profimedia0797045423.jpg
TenisNORVEŽANIN JURI ZAVRŠNI MASTERS: Rud osvojio titulu na turniru u Stokholmu
profimedia-0953083612.jpg

Bonus video:

Olga Danilović uživa u ljubavi sa Janom Oblakom Izvor: Instagram