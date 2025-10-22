NE VIĐA SE ČESTO

Nakon pobede nad britanskom igračicom Kejti Balter u drugom kolu bila je prinuđena da da intervju u gotovo potpunom mraku. Tehnički kvar na reflektorima je sprečio normalno osvetljenje terena, ali to nije poremetilo razgovor sa teniserkom.

Snimak čitavog razgovora je ubrzo završio na društvenim mrežama, gde su stigle brojne reakcije.

Lis je na početku 2025. godine proslavila 23. rođendan. Rođena je u Kijevu, a nastupa za Nemačku.

Nedavno je ostvarila ozbiljan napredak došla do plasmana karijere - 44. mesta na WTA listi.

Na Australijan openu ove godine je ispisala istoriju kao prva igračica koja je u glavnom žrebu, kao "laki-luzer", stigla do četvrtfinala nekog Grend slema.

Time je poslala jasnu poruku da je igračica za računati, i izazvala dodatnu pažnju među navijačima i medijima.

Pogledajte kako izgleda Eva Lis:

Evu na društvenoj mreži Instagram prati preko 260.000 ljudi, a na svom nalogu često kači slike na kojima ne krije svoj atraktivni izgled.

