Završnica ovog takmičenja će biti odigrana od 18. do 23. novembra u Bolonji.

Španija će u četvrtfinalu igrati protiv Češke, dok će Nemačka biti suparnik Argentini, a oba meča su zakazana za 20. novembar.

Ove dve reprezentacije nalaze se u istoj polovini žreba završnice, čiji će mečevi biti odigrani na unutrašnjim tvrdim podlogama, po sistemu najbolji od tri meča (dva singla i jedan dubl). To znači da bi Alkaraz i Zverev eventualno mogli da se sastanu u polufinalu.

Ove sezone, osvajač Rolan Garosa i US opena, Karlos Alkaraz je početkom septembra preuzeo prvo mesto na ATP listi od Italijana Janika Sinera, osvajača Australijan opena i Vimbldona.

Aktuelni šampion Dejvis kupa, Italija, objaviće uskoro svoju selekciju za završnicu.

Prošle godine u Malagi, povodom oproštaja Rafela Nadala od profesionalnog tenisa, Španija je poražena od Holandije u četvrtfinalu (1:2).

Za završnicu 2025, Alkaraz će imati saigrače Haumea Munara (42. na svetu), Pedra Martineza (88.), Marsela Granoljersa (bez ATP ranga u singlu, 8. u dublu), dok će peti član ekipe biti naknadno objavljen.

Nemačka putuje u Bolonju sa Aleksanderom Zverevom, Jan-Lenardom Štrufom (91.), Janikom Hanfmanom (126.) i dubl parom Tim Puc – Kevin Kravic. Zverev, finalista Australijan opena početkom godine, vraća se u nacionalni tim prvi put od 2023.

Bez Zvereva, Nemačka je 2024. poražena od Holandije u polufinalu Dejvis kupa.

