Slušaj vest

Pre samo pet godina bio je osmi teniser na svetu i polufinalista Rolan Garosa.

Krasile su ga izuzetna borbenost, brzina i defanzivni stil igre.

1/13 Vidi galeriju Dijego Švarcman, Evgenija De Martino, venčanje Foto: Instagram / Dijego Švarcman

Ali i nadimak "el peque", u prevodu "mali". Zbog visine od "samo" 170 centimetara. Samo, pošto je u pitanju tenis.

Dijego Švarcman je tokom karijere osvojio nekoliko titula, poslednju 2021. godine u svom Buenos Ajresu.

Penzionisao se prošle godine, a posle samo godinu dana Dijego je u 33. godini odlučio da se oženi. I to sa "najlepšom ženom na svetu", svojom dugogodišnjom devojkom Evgenijom De Martino. Njih dvoje su zajedno od 2019. godine.

Bivši argentinski teniser objavio je prve slike s venčanja na društvenim mrežama, uz poruku u kojoj je izabranicu nazvao "najlepšom ženom na svetu".