NADIMAK "MALI" MU NIJE SMETAO: Slavni teniser oženio najlepšu ženu na svetu
Pre samo pet godina bio je osmi teniser na svetu i polufinalista Rolan Garosa.
Krasile su ga izuzetna borbenost, brzina i defanzivni stil igre.
Ali i nadimak "el peque", u prevodu "mali". Zbog visine od "samo" 170 centimetara. Samo, pošto je u pitanju tenis.
Dijego Švarcman je tokom karijere osvojio nekoliko titula, poslednju 2021. godine u svom Buenos Ajresu.
Penzionisao se prošle godine, a posle samo godinu dana Dijego je u 33. godini odlučio da se oženi. I to sa "najlepšom ženom na svetu", svojom dugogodišnjom devojkom Evgenijom De Martino. Njih dvoje su zajedno od 2019. godine.
Bivši argentinski teniser objavio je prve slike s venčanja na društvenim mrežama, uz poruku u kojoj je izabranicu nazvao "najlepšom ženom na svetu".
"Ne mogu rečima da kažem koliko te volim svim srcem. Činiš me najsrećnijom osobom na svetu “, odgovorila mu je novopečena gospođa Švarcman.