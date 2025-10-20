Slušaj vest

Karlos Alkaraz, trenutno prvi teniser sveta, otvoreno je priznao da ga jedan rekord Novaka Đokovića posebno inspiriš, toliko da ga naziva "ludim" i vidi kao najveći izazov u svojoj karijeri.

Iako ima svega 22 godine, Španac već ima impresivan šest osvojenih Grend slem titula, čime je stao rame uz rame s teniskim legendama kao što su Boris Beker i Stefan Edberg.

"Postoji nekoliko rekorda koje bih voleo da oborim – naravno, najviše Grend slemova, mislim da to svi žele. Ali i najviše nedelja na broju jedan. Mislim da je taj Đokovićev rekord lud. Mislim da je oko 400 i nešto", rekao je Alkaraz.

Karlos Alkaraz na turniru "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Novak Đoković drži apsolutni rekord po broju nedelja provedenih na prvom mestu ATP liste – čak 428! To je čak 118 više od Rodžera Federera, koji je drugi na večitoj listi. Rafael Nadal je na toj poziciji bio 209 nedelja i zauzima šesto mesto.

Od mlađih zvezda, Karlos Alkaraz je do sada bio svetski broj jedan ukupno 42 nedelje, dok je Janik Siner tokom 2024. i 2025. uspeo da se zadrži na vrhu 65 nedelja, što ga trenutno svrstava na 12. mesto svih vremena.

