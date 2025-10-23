Rafal atraktivnih fotki na Instagramu.
Tenis
GRUDI I ZADNJICA U PRVOM PLANU, A ONDA I SOČAN POLJUBAC SA KOLEGINICOM! Sabalenka zapalila Instagram vrelim fotkama! Muškarci će odlepiti kada vide šta rade
Slušaj vest
Arina Sabalenka briljira ove sezone u tenisu, a sada se odmara posle turnira u Vuhanu. Slobodno vreme provodi sa svojom prijateljicom i koleginicom Paulom Badozom, koja je nedavno raskinula vezu sa Stefanosom Cicipasom.
Dve teniserke trenutno uživaju na letovanju i rado dele trenutke sa odmora na Instagramu.
Arina Sabalenka i Paula Badosa Foto: PrintscreenInstagram
Vidi galeriju
Objavile su mnogo slika, posebno u bikiniju, a pažnju je privukao i jedan snimak zagrljaja i poljupca, koji je oduševio njihove pratioce.
Arina je ispod fotografija ostavila opis:
- Tako potreban dan za devojke sa mojom najboljom prijateljicom - napisala je Sabalenka.
Reaguj
Komentariši