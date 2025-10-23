Slušaj vest

Arina Sabalenka briljira ove sezone u tenisu, a sada se odmara posle turnira u Vuhanu. Slobodno vreme provodi sa svojom prijateljicom i koleginicom Paulom Badozom, koja je nedavno raskinula vezu sa Stefanosom Cicipasom.

Dve teniserke trenutno uživaju na letovanju i rado dele trenutke sa odmora na Instagramu.

Arina Sabalenka i Paula Badosa Foto: PrintscreenInstagram

Objavile su mnogo slika, posebno u bikiniju, a pažnju je privukao i jedan snimak zagrljaja i poljupca, koji je oduševio njihove pratioce.

Arina je ispod fotografija ostavila opis:

- Tako potreban dan za devojke sa mojom najboljom prijateljicom - napisala je Sabalenka.

Olga Danilović
Sabalenka 4.jpg
Sabalenka bacila reket
Džesika Pegula
Novak Đoković sa Jelenom i Arina Sabalenka sa partnerom tokom odmora u Grčkoj

