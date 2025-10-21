Slušaj vest

Bivša australijska teniserka i komentatorka ABC Sports-a, Rene Stabs, još jednom je jasno potvrdila da ne može da smisli srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Bila je broj jedan u dubl konkurenciji, imala je i uspešnu trenersku karijeru, ali najveću slavu stekla je zahvaljujući patološkoj mržnji koju gaji prema Srbinu. Govorila je otvoreno da nije Novakov fan, optuživala ga da lažira povrede, glumi žrtvu i sramno pljuvala srpske navijače. Od dolaska na australijski "ACB" bila je dosledna u izgradnji hejterskog brenda teniskog komentarisanja kada je Novak Đoković u pitanju.

U novoj epizodi svog podkasta, u svom prepoznatljivom stilu analizirala je trenutnu formu najboljeg tenisera u istoriji.

"Stalno se nešto raspadne. Ako je povreda protiv Vašeroa bila stvarna – izgledao je dobro u drugom setu. Ali ista stvar se ponavlja već neko vreme. Jednostavno nema više onaj nivo snage u udarcima. Ne nameće se kao ranije. Ne servira kao kad je osvajao velike turnire" rekla je Australijanka.

Ne krije da silno priželjkuje odlazak Srbina u penziju.

"Ima sve rekorde. Ne pokušava da osvoji još neki masters ili ATP500. Nema više razloga da igra. Mislim da mu je mentalno to postalo ogroman teret. Da li zaista želi da se iscrpljuje sve do Rolan Garosa i Vimbldona? To je pitanje", poručila je Stabs.

Sraman komentar na račun Srba

Pre dve godine, tokom Australijan opena, Stabs je u jednom podkastu žestoko oplela po Novaku, njegovom ocu, srpskim navijačima u Melburnu ali i celokupnom srpskom narodu.

Istakla je kako se Srbi svuda predstavljaju kao žrtve, iako to nisu. Rekla je da je gledala nekoliko dokumentarnih filmova o Srebrenici i da je videla da su Srbi napravili genocid u Bosni. Veruje da je taj sindrom od svog naroda poprimio i sam Đoković, koji se godinama unazad predstavlja kao žrtva.

"Srbi imaju sindrom žrtve. Svi su protiv njih, napadaju ih, okuženi su neprijateljima. To motiviše i Novaka Đokovića. Nemam šta da kažem o njegovom tenisu. Ljudi mogu da ga vole, da uživaju u njegovom tenisu, ali ja ne", rekla je između ostalog Australijanka.

