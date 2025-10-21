AU! PRAVO NIOTKUDA - BRUTALAN UDAR NA BEKERA! Čuvenog Nemca surovo prozvao čovek od kojeg je to najmanje očekivao
Nemački teniser, treći na svetu, prilično surovo je odgovorio na komentare Bekera.
Zverev je ove u dosadašnjem toku sezone osvojio jednu titulu i to u Minhenu.
Nakon ispadanja sa Vimbldona Nemac je otvorio dušu i iskreno govorio o problemima sa kojima se suočava. Rekao je tada da mu u pojedinim trenucima fali motivacije, ali i da mu je teško da pronađe radost na terenu, ali i van njega.
Beker je kasnije poručio da je zaplakao nakon što je pročitao reči Zvereva.
Nekadašnji trener Novaka Đokovića je i nakon azijske turneje Zvereva (tri pobede i dva poraza) komentarisao mlađeg sunarodnika uz reči da ga ponekad zaboli glava zbog Zvereva i savet da izbegava distrakcije.
To se nije dopalo Zverevu.
- Iskreno, mislim da ga ne zanimam. Mislim da traži pažnju, a dobija je preko mene. Nažalost, tako je. Ali više me nije briga. Verujem da će se sve vratiti na svoje mesto, da ću pronaći pravu formu i ponovo igrati dobar tenis - rekao je Zverev za "Bild".
Pred njim su turniri u Beču i Parizu.
- Tamo volim da igram, pogotovo u Beču, gde sam već osvajao titulu. Mislim da mogu ponovo da pokažem visok nivo.
