Nemački teniser, treći na svetu, prilično surovo je odgovorio na komentare Bekera.

Zverev je ove u dosadašnjem toku sezone osvojio jednu titulu i to u Minhenu.

Nakon ispadanja sa Vimbldona Nemac je otvorio dušu i iskreno govorio o problemima sa kojima se suočava. Rekao je tada da mu u pojedinim trenucima fali motivacije, ali i da mu je teško da pronađe radost na terenu, ali i van njega.

Beker je kasnije poručio da je zaplakao nakon što je pročitao reči Zvereva.

Nekadašnji trener Novaka Đokovića je i nakon azijske turneje Zvereva (tri pobede i dva poraza) komentarisao mlađeg sunarodnika uz reči da ga ponekad zaboli glava zbog Zvereva i savet da izbegava distrakcije.

To se nije dopalo Zverevu.

- Iskreno, mislim da ga ne zanimam. Mislim da traži pažnju, a dobija je preko mene. Nažalost, tako je. Ali više me nije briga. Verujem da će se sve vratiti na svoje mesto, da ću pronaći pravu formu i ponovo igrati dobar tenis - rekao je Zverev za "Bild".

Pred njim su turniri u Beču i Parizu.

- Tamo volim da igram, pogotovo u Beču, gde sam već osvajao titulu. Mislim da mogu ponovo da pokažem visok nivo.

