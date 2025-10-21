Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u četvrtfinale WTA turnira u Tokiju u dubl konkurenciji, pošto su danas u prvom kolu pobedile Meksikanku Đulijanu Olmos i Aldilu Sutjiadi iz Indonezije 6:1, 6:3.

Meč je trajao 62 minuta.

Krunić i Danilina će u četvrtfinalu igrati protiv pobednica meča Nikol Meličar-Martinez (SAD)/Jifan Ksu (Kina) - Eri Hozumi (Japan)/Fang-Hsi Vu (Kineski region Tajvan).

WTA turnir u Tokiju se igra za nagradni fond od 1.064.510 dolara.

