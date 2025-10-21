Novak Đoković i Kristijano Ronaldo se sastali u Rijadu

Dva velikana svetskog sporta Srbin Novak Đoković i Portugalac Kristijano Ronaldo proveli su prijatno vreme u zajedničkom druženju sa prijateljima.

Novak Đoković i Kristijano Ronaldo našli su se u jednom teniskom klubu u Rijadu. Ćaskali su, razmenili poklone i slikali se za potomstvo.

Prvo su se na društvenim mrežama pojavile fotke koje pokazuju sastanak Novaka Đokovića i Kristijana Ronalda, ali nije poznato o čemu su njih dvojica pričali. U njihovom društvu bilo je i nekoliko zajedničkih prijatelja. Njih dvojica su sa timovima sedeli za dva stola i krišom su fotografisani sa visine.

Odranije, Novak Đoković uvek je birao reči, kada je govorio o Kristijanu Ronaldu. Tako je bilo i pre dva dana.

- Zaista želim da vidim koliko daleko mogu da stignem. Ako vidite sve svetske sportove, Lebron Džejms je i dalje jak, ima 40 godina, Kristijano Ronaldo, Tom Brejdi su igrali do 40. godine, to je neverovatno. Oni me inspirišu - otkrio je Novak i dodao:

- U narednih nekoliko godina tenis je sport koji se može značajno transformisati i želim da budem deo te promene. Želim da još budem na terenu kada podmladimo naš sport i postavimo novu platformu koja će trajati decenijama koje dolaze.

Novak Đoković i Kristijano Ronaldo u Saudijskoj Arabiji Foto: Printskrin/Instagram

Đoković i Kristijano Ronaldo pre pet godina su nekoliko dana zajedno trenirali. Tada je Portugalac na društvenim mrežama sa zadovoljstvom podelio zajedničke trenutke sa najboljim teniserom svih vremena.