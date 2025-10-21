Slušaj vest

Ono što nimalo nije iznenadilo je da su se na tom spisku našli rođaci – finalisti jedinstvenog završetka u istoriji održavanja ovih turnira iz Šangaja – Francuz Artur Rinderkneš i pobednik, Monegask Valentin Vašero (tada #204, a danas #38 igrač sveta).

Valentin Vašero Foto: HECTOR RETAMAL / AFP / Profimedia

Rinderkneš je učestvovao 3 puta do sada na turniru koji se od ove godine održava u velelepnoj hali La Defans u centru pariske biznis četvrti na obodima grada.

Uz njih dvojicu, u glavnom žrebu će garantovano mesto imati po prvi put učesnik Terens Atman i mlada nada Artur Kazo (2. nastup), a uz njih šansu da se njega domognu i veteran Erber (sa 8 nastupa), Igo Blanše i Kirijan Žake (prvenac za obojicu) i četvrtfinalista iz 2021. Igo Gaston – svi Francuzi.

Prošle godine je finalista ovog turnira bio Igo Amber (poražen od Zvereva), prvi Francuz posle Conginog istovetnog uspeha davne 2011. godine – a tek peti u istoriji.

Foto: MPP / Starface / Profimedia

Po prvi put će TFF organizovati i takmičenje u tenisu u kolicima kao deo obogaćenog programa Pariskog Mastersa, što je za svaku pohvalu.

Masters u Parizu počinje 27. oktobra, a učesnici glavnog žreba će biti poznati u petak 24.

(Vuk Brajović)