Novak Đoković neće učestovati na Mastersu u Parizu.
NOVI ŠOK ZA NOVAKOVE NAVIJAČE: Đoković se iznenada povukao sa turnira koji samo što nije startovao!
Najbolji srpski teniser doneo je odluku da se povuče zbog povrede sa kojom muku muči već neko vreme.
Naime, Novak Đoković je na egzibicionom turniru u Rijadu predao meč zbog povrede, koju nije uspeo da sanira.
Masters u Parizu na programu je od 27. oktobra do 2. novembra.
Meč za treće mesto na turniru "Šest kraljeva slema" u Rijadu Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia
