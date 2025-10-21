Slušaj vest

Čuvena Australijanka Rene Stabs se zapitala do kada će Đoković igrati, pošto se u poslednje vreme muči kako sa rezultatima, tako i sa povredama.

"Novak jednostavno više nema dovoljno resursa protiv nekih igrača", rekla je Stabs i dodala:

"O tome pričamo već mesecima, čak i godinu ili dve, vreme stiže svakog. Pitate se: koliko će još ovo da radi?".

Novak Đoković - Zizu Bergs Foto: Profimedia

Stabs smatra da Novak treba da se penziniše.

"Nadam se da grešim. Želim da nastavi da igra, ali se pitam da li će nastaviti da se bori do Rolan Garosa i Vimbldona. To je za oko devet meseci. Ne pokušava da osvoji još jedan masters, drži sve rekorde. Nema razloga da nastavi sa igranjem", istakla je Stabs.

Đoković je trenutno peti igrač sveta, a obezbedio je nastup na Završnom mastersu u Torinu.

