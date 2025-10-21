Meč je trajao sat i 19 minuta.
Tenis
TENISKI TURNIR U BEČU: Međedović eliminisan u prvom kolu
Slušaj vest
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u osminu finala turnira u Beču, pošto je u prvom kolu izgubio od osmog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 4:6, 3:6.
Međedović, 67. igrač sveta, uzeo je jednom servis italijanskom teniseru, dok je Muzeti osvojio tri brejka.
Srpski teniser osvojio je pet poena direktno iz servisa, dok je Muzeti zabeležio sedam asova.
Muzeti će u osmini finala igrati protiv 60. tenisera sveta Argentinca Tomasa Martina Ečeverija, koji je u prvom kolu pobedio 137. igrača sveta Norvežanina Nikolaja Budkova Kjera.
(Beta)
Reaguj
Komentariši