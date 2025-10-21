Slušaj vest

Najbolji srpski tensier Novak Đoković odustao je od učešća na Mastersu u Parizu koji se igra od 25. oktobra do 2. novembra.

Novak je igrao nedavno na Mastersu u Šangaju, odmah posle toga i na egzibiciji "Šest kraljeva" u Rijadu, a naredni put na terenu navijči će ga videti, gotovo sigurno u Atini, a ne u Parizu.

Dragi Parizu, nažalost ove godine se neću takmičiti na ‘Rolex mastersu’. Imam neverovatne uspomene i sjajne uspehe godinama, posebno što sam uspeo da osvojim titulu 7 puta. Nadam se da ćemo se videti sledeće godine. Hvala“, napisao je Novak uz sliku sa trofejom iz Pariza.

Meč za treće mesto na turniru "Šest kraljeva slema" u Rijadu Foto: IPA, Independent Photo Agency Srl / Alamy / Profimedia

