Deseti teniser sveta Danac Holger Rune operisan je nakon pucanja leve Ahilove tetive, povrede koju je zadobio u subotu tokom polufinalnog meča turnira u Stokholmu protiv Francuza Uga Umbera, saopštio je na društvenim mrežama.
HOLGER RUNE USPEŠNO OPERISAN: Danski teniser se oglasio iz bolničkog kreveta
"Zdravo svima. Operacija je prošla zaista dobro. Obaveštavaću vas o svom oporavku", napisao je 22-godišnji teniser na Instagramu, uz fotografiju na kojoj nasmejan leži u bolničkom krevetu i pokazuje podignuti palac.
Holger Rune se povredio prilikom bezazlene kretnje u drugom setu, nakon što je osvojio prvi i imao brejk loptu pri rezultatu 2:2. Teren je napustio oslanjajući se na jednu nogu, uz pomoć članova medicinskog osoblja turnira.
Pre povrede, Rune je bio u odličnoj formi, stigao je do četvrtfinala na turniru ATP 500 u Tokiju, a zatim i na mastersu u Šangaju. 3 Zahvaljujući tim rezultatima, Danac je ove nedelje ponovo ušao u Top 10 ATP liste, iz kojeg je ispao sredinom avgusta.
Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia
(Beta)
