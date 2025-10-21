Slušaj vest

"Zdravo svima. Operacija je prošla zaista dobro. Obaveštavaću vas o svom oporavku", napisao je 22-godišnji teniser na Instagramu, uz fotografiju na kojoj nasmejan leži u bolničkom krevetu i pokazuje podignuti palac.

Holger Rune se povredio prilikom bezazlene kretnje u drugom setu, nakon što je osvojio prvi i imao brejk loptu pri rezultatu 2:2. Teren je napustio oslanjajući se na jednu nogu, uz pomoć članova medicinskog osoblja turnira.

Pre povrede, Rune je bio u odličnoj formi, stigao je do četvrtfinala na turniru ATP 500 u Tokiju, a zatim i na mastersu u Šangaju. 3 Zahvaljujući tim rezultatima, Danac je ove nedelje ponovo ušao u Top 10 ATP liste, iz kojeg je ispao sredinom avgusta.

Holger Rune pokidao Ahilovu tetivu Foto: TT News Agency, TT News Agency / Alamy / Profimedia

(Beta)

