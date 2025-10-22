Slušaj vest

Koordinisanom akcijom koju su zajedno sproveli policijski i pravosudni organi Francuske, Španije, Bugarske i Rumunije razbijena je kriminalna grupa koja se bavila nameštanjem teniskih mečeva.

U akciji je uhapšeno 15 osumnjičenih iz četiri različite države, a izvršeni su i brojni pretresi u cilju prikupljanja dokaza, saopštio je "Eurojust" (Evrodžast).

"Francuske, bugarske, španske i rumunske vlasti razbile su kriminalnu grupu koja je uspostavila složen sistem nameštanja teniskih mečeva. Grupa je obezbeđivala velike profite svojim klijentima tako što je dogovarala pobednike mečeva između 2018. i 2024. godine. Tokom akcije, vlasti su uhapsile 15 osumnjičenih u Francuskoj, Bugarskoj, Rumuniji i Španiji i izvršile pretres kako bi prikupile dokaze", navodi se u saopštenju "Evrodžasta".

Sumnje na nameštanje mečeva pojavile su se kada su teniseri sa višim rangom gubili i promašivali strateški važne poene tokom mečeva.

"Proverom drugih mečeva i igrača, kao i analizom upozorenja međunarodnih kompanija za sportsko klađenje, otkrivena je povezanost između mečeva. Pošto je većina opklada bila na iste igrače koji bi izgubili set ili meč, sumnje u nameštanje su nastavile da rastu", navodi "Evrodžast" i dodaje:

"Kako je istraga napredovala, vlasti su otkrile da su neki kladioničari otvarali naloge isključivo za te „ciljane“ opklade. Takođe je utvrđeno da su opklade polagane istovremeno u različitim zemljama, što je bilo u suprotnosti s tokom meča u trenutku kada je opklada postavljena.

Istraga je pokazala da se najveći deo kriminalnih operacija vodio iz Bugarske.

"Sumnja se da je grupa plaćala više igrača rangiranih iznad 100. mesta na ATP listi da namerno izgube set ili meč. Finansijske transakcije pokazale su da je mreža uglavnom upravljana iz Bugarske, uz pomoć posrednika u drugim zemljama. Do sada su vlasti identifikovale dobit od 800.000 evra stečenu nameštanjem mečeva.

Evrodžast (Eurojust) je koordinisao uspešnu međunarodnu saradnju u istrazi. Sastanci u sedištu Evrodžasta omogućili su vlastima Francuske, Bugarske, Španije i Rumunije da razmene informacije, isplaniraju zajednički dan akcije i rade zajedno na istrazi. Ključne akcije protiv kriminalne grupe sprovedene su istovremeno u Bugarskoj, Španiji i Rumuniji. Devet osumnjičenih je uhapšeno u Francuskoj, a četiri u Bugarskoj, gde su izvršeni i pretresi. Jedan osumnjičeni uhapšen je u Rumuniji, kao i jedan u Španiji, gde su takođe sprovedene pretrage. Istraga o kriminalnoj grupi je u toku", stoji u objavi "Evrodžasta".

