Meč je trajao sat i 30 minuta.
Tenis
MAJA PRUŽILA SNAŽAN OTPOR, ALI NEDOVOLJAN! Muhova u četvrtfinalu turnira u Tokiju
Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je danas u osmini finala pobedila 32. igračicu sveta Australijanku Maju Džoint posle dva seta, 6:3, 7:5.
Muhova, 21. igračica sveta, uzela je pet puta servis australijskoj teniserki, dok je Džoint osvojila dva brejka.
Arina slavi plasman u finale US opena Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia
Muhova će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između 13. teniserke sveta Švajcarkinje Belinde Benčič i 82. igračice sveta Francuskinje Varvare Gračeve.
