Slušaj vest

Češka teniserka Karolina Muhova plasirala se u četvrtfinale turnira u Tokiju, pošto je danas u osmini finala pobedila 32. igračicu sveta Australijanku Maju Džoint posle dva seta, 6:3, 7:5.

Muhova, 21. igračica sveta, uzela je pet puta servis australijskoj teniserki, dok je Džoint osvojila dva brejka.

Arina slavi plasman u finale US opena Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia

Muhova će u četvrtfinalu igrati protiv pobednice duela između 13. teniserke sveta Švajcarkinje Belinde Benčič i 82. igračice sveta Francuskinje Varvare Gračeve.

Ne propustiteTenisVENUS VILIJAMS (45) ZAVRŠILA UČEŠĆE NA US OPENU! Publika ovacijama ispratila slavnu teniserku!
Venus Vilijams
TenisIGA SE NIJE NI OZNOJILA: Švjontek počistila Muhovu za četvrtfinale Indijan Velsa
profimedia0857623243.jpg
TenisTENISKI TURNIR U PEKINGU: Muhova pobedila Sabalenku u četvrtfinalu
profimedia0798586377.jpg
TenisŠOK! OSMA TENISERKA SVETA ODUSTALA OD AUSTRALIJAN OPENA! Porukom rastužila svoje navijače - "To je frustrirajuće..."
profimedia0782246129.jpg

Arina Sabalenka posle pobede nad Larom Sigmund Izvor: Arena premium