Slušaj vest

Novak Đoković je odlučio da ove godine preskoči masters u Parizu, turnir na kom je slavio sedam puta u svojoj karijeri.

Srpski teniser je objavio da neće učestvovati na ovom turniru, a čelnici mu naravno nisu zamerili i poslali su mu poruku na društvenim mrežama.

"Imamo neverovatne uspomene sa tobom. Nadamo se da ćemo te videti sledeće godine", piše u poruci Novaku na zvaničnom profilu turnira.

Srbin je prethodno napisao:

"Dragi Parizu, nažalost ove godine neću učestvovati na Mastersu. Imao sam sjajne uspomene i veliki uspeh svih ovih godinak, posebno jer sam uspeo da osvojim titulu sedam puta. Nadam se da se vidimo sledeće godine. Merci", napisao je najbolji teniser svih vremena.

1/7 Vidi galeriju Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković stigli u Rijad Foto: Riyadh Season

Novaka ćemo imati priliku da gledamo od 2. novembra u Atini na turniru iz serije 250 koji organizuje njegov brat Đorđe.

Kurir sport / Sportske.net