"IMAMO NEVEROVATNE USPOMENE SA TOBOM" Novaku se obratili iz Pariza! Čelnici turnira oduševili planetu moćnom porukom za srpskog tenisera!
Novak Đoković je odlučio da ove godine preskoči masters u Parizu, turnir na kom je slavio sedam puta u svojoj karijeri.
Srpski teniser je objavio da neće učestvovati na ovom turniru, a čelnici mu naravno nisu zamerili i poslali su mu poruku na društvenim mrežama.
"Imamo neverovatne uspomene sa tobom. Nadamo se da ćemo te videti sledeće godine", piše u poruci Novaku na zvaničnom profilu turnira.
Srbin je prethodno napisao:
"Dragi Parizu, nažalost ove godine neću učestvovati na Mastersu. Imao sam sjajne uspomene i veliki uspeh svih ovih godinak, posebno jer sam uspeo da osvojim titulu sedam puta. Nadam se da se vidimo sledeće godine. Merci", napisao je najbolji teniser svih vremena.
Novaka ćemo imati priliku da gledamo od 2. novembra u Atini na turniru iz serije 250 koji organizuje njegov brat Đorđe.
Kurir sport / Sportske.net