Nekadašnja najbolja srpska teniserka, sada sveze razvedena poslovna žena i majka, objavila je niz fotografija u belom bade mantilu koje su bukvalno srušile internet.

Na slikama koje su nastale, čini se, neposredno nakon tuširanja, Ana zrači prirodnom lepotom i samopouzdanjem, bez trunke šminke i sa opuštenom frizurom. Njen osmeh i prepoznatljiva elegancija osvojili su fanove, koji su je zasuli komentarima i lajkovima.

"Savršena kao i uvek", "Ana, ti ne stariš", "Najlepša sportistkinja svih vremena" - samo su neki od oduševljenih komentara ispod objave koja je za kratko vreme prikupila na hiljade reakcija.

Ivanovićeva je i ovoga puta pokazala da joj nije potreban glamur da bi zablistala. A nakon razvoda od Bastijana Švajnštajgera, Ana sve češće pokazuje opušteniju, moderniju i samouvereniju stranu sebe, što nove fotografije savršeno i dokazuju.