Drugi teniser sveta Janik Siner plasirao se večeras u drugo kolo ATP turnira u Beču, pošto je savladao nemačkog igrača Danijela Altmajera sa 6:0, 6:2.Italijanski igrač je trijumf nad 51. teniserom sveta zabeležio za 58 minuta.

Siner je u prvom setu tri puta oduzeo servis rivalu, ne dozvolivši mu da osvoji gem, dok je u drugom delu igre napravio dva brejka.

Janik Siner na turniru u Pekingu Foto: JESSICA LEE/EPA, Hu Yuanjia / imago sportfotodienst / Profimedia

 Siner, pobednik turnira u Beču iz 2023. godine, u drugom kolu se sastaje sa sunarodnikom Flavijem Kobolijem (22. na ATP listi).

Plasman u drugo kolo turnira u glavnom gradu Austrije ranije danas su obezbedili 14. igrač sveta Rus Danil Medvedev, Holanđanin Talon Grikspor (28. na ATP listi), Francuz Korentan Mute (36.) i Italijan Mateo Beretini (59.)

