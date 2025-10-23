Treći teniser sveta pobedio je posle sat i 27 minuta.
Tenis
TENISKI TURNIR U BEČU: Zverev preko Arnaldija do četvrtfinala
Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je pobedio 72. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija posle dva seta, 6:4, 6:4.
On je u dva seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.
Njegov protivnik biće Holanđanin Talon Grikspor.
U četvrtfinalu je i Aleksandar Bublik iz Kazahstana, koji je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 6:4, 6:2.
Bublik će igrati protiv boljeg iz duela italijanskih tenisera Janika Sinera i Flavija Kobolija.
(Beta)
