Slušaj vest

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je pobedio 72. igrača sveta Italijana Matea Arnaldija posle dva seta, 6:4, 6:4.

On je u dva seta napravio po brejk i posle prve meč lopte plasirao se u četvrtfinale.

Njegov protivnik biće Holanđanin Talon Grikspor.

U četvrtfinalu je i Aleksandar Bublik iz Kazahstana, koji je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 6:4, 6:2.

Bublik će igrati protiv boljeg iz duela italijanskih tenisera Janika Sinera i Flavija Kobolija.

(Beta)

Ne propustiteTenisNOVA ERA SVETSKOG TENISA: ATP uvodi i masters u Saudijskoj Arabiji
Novak Đoković
TenisGRUDI I ZADNJICA U PRVOM PLANU, A ONDA I SOČAN POLJUBAC SA KOLEGINICOM! Sabalenka zapalila Instagram vrelim fotkama! Muškarci će odlepiti kada vide šta rade
Screenshot 2025-10-20 200554.jpg
TenisTENISKI TURNIR U BAZELU: Tejlor Fric u osmini finala
profimedia-0935173044.jpg
TenisITALIJAN OTRESAO NEMCA ZA MANJE OD SAT VREMENA: Siner lako do drugog kola turnira u Beču
profimedia-1045994371.jpg

Marko Arnautović Izvor: Kurir