Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je pobedio sunarodnika, 22. igrača sveta Flavija Kobolija posle dva seta, 6:2, 7:6.

On je u trećem i petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:4.

Njegov protivnik biće Kazahstanac Aleksandar Bublik, ;koji je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 6:4, 6:2.

(Beta)

