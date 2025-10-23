Drugi teniser sveta pobedio je posle sat i 48 minuta.
SINER JURIŠA KA ZAVRŠNICI TURNIRA U BEČU: Italijan preko Kobolija do četvrtfinala
Italijanski teniser Janik Siner plasirao se u četvrtfinale turnira u Beču, pošto je pobedio sunarodnika, 22. igrača sveta Flavija Kobolija posle dva seta, 6:2, 7:6.
On je u trećem i petom gemu prvog seta oduzeo servis protivniku i poveo u meču.
U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Siner dobio 7:4.
Njegov protivnik biće Kazahstanac Aleksandar Bublik, ;koji je pobedio Argentinca Fransiska Serundola 6:4, 6:2.
