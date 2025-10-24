Krunić i Danilina blizu su trofeja u Tokiju
ALEKSANDRA KRUNIĆ NASTAVLJA POHOD KA TITULI! U paru sa Anom Danilinom stigla do polufinala turnira u Tokiju!
Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka u dublu Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u polufinale turnira u Tokiju, pošto su danas u četvrtfinalu pobedile kinesko-američki par Jifan Sju i Nikol Melihar-Martines posle dva seta, 6:4, 6:4.
Meč je trajao sat i 16 minuta.
Aleksandra Krunić Foto: Profimedia
Srpska i kazahstanska teniserka su pet puta uzele servis kinesko-američkom tandemu, dok su Sju i Melihar-Martines osvojile tri brejka.
Krunić i Danilina će u polufinalu igrati protiv špansko-japanskog dubla Kristine Bukše i Šuko Aojame, koji je u četvrtfinalu pobedio kanadski par Viktorije Mboko i Bjanke Andresku.
Kurir sport / Beta
