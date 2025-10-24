Elena Ribakina i Linda Noskova sastaće se u polufinalu WTA turnira u Tokiju
RIBAKINA I NOSKOVA U POLUFINALU TOKIJA: Kazahstanka ide na Čehinju u borbi za finale!
Sedma teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 23. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 6:3, 7:6.
Meč je trajao sat i 27 minuta.
Elena Ribakina Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Rob Prange / Zuma Press / Profimedia
Ribakina je jedini brejk na meču osvojila u drugom gemu prvog seta.
Ribakina će u polufinalu igrati protiv 17. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove, kojoj je danas 38. igračica sveta Ruskinja Ana Kalinskaja predala meč.
Noskova je u trenutku predaje Kalinskaje imala vođstvo 6:0, 1:0.
Kurir sport / Beta
