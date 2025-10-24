Slušaj vest

Sedma teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 23. igračicu sveta Kanađanku Viktoriju Mboko posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 27 minuta.

Elena Ribakina Foto: Paul Zimmer / imago sportfotodienst / Profimedia, Rob Prange / Zuma Press / Profimedia

Ribakina je jedini brejk na meču osvojila u drugom gemu prvog seta.

Ribakina će u polufinalu igrati protiv 17. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove, kojoj je danas 38. igračica sveta Ruskinja Ana Kalinskaja predala meč.

Noskova je u trenutku predaje Kalinskaje imala vođstvo 6:0, 1:0.

Kurir sport / Beta

Ne propustiteTenisRUSKINJA BOLJA OD RUSKINJE! Aleksandrova zakazala finale protiv Ribakine
Ekaterina Aleksandrova
TenisTENISKI TURNIR U VUHANU: Ribakina lako slavila nad Kristian i plasirala se u osminu finala
Elena Ribakina
TenisŠOK NA JU-ES OPENU: Eliminisana šesta teniserka sveta
profimedia-1018494257.jpg
TenisŠVJONTEK U FINALU MASTERSA U SINSINATIJU: Poljakinja pobedila 10. teniserku sveta
Iga Švjontek

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir