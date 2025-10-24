Američka teniserka Sofija Kenin plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 6:0, 2:6, 7:6.

Kenin je u trećem setu gubila 2:5 u gemovima. U osmom gemu je na svoj servis spasila tri meč lopte, dok je do brejka u devetom gemu došla spasivši još jednu meč loptu. U taj-brejku je pobedila 7:3.