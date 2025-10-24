AMERIKANKA IDE KA TROFEJU: Sofija Kenin u polufinalu Tokija
Američka teniserka Sofija Kenin plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu posle tri seta, 6:0, 2:6, 7:6.
Meč je trajao dva sata i 11 minuta.
Kenin, 25. igračica sveta, uzela je pet puta servis ruskoj teniserki, dok je Aleksandrova osvojila četiri brejka.
Američka teniserka osvojila je tri poena direktno iz servisa, dok je Aleksandrova zabeležila 12 asova.
Kenin je u trećem setu gubila 2:5 u gemovima. U osmom gemu je na svoj servis spasila tri meč lopte, dok je do brejka u devetom gemu došla spasivši još jednu meč loptu. U taj-brejku je pobedila 7:3.
Kenin će u polufinalu igrati protiv pobednice duela između 13. teniserke sveta Švajcarkinje Belinde Benčič i 21. igračice sveta Čehinje Karoline Muhove.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO: