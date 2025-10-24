Slušaj vest

Iako se Serena Vilijams već tri godine ne bavi profesionalnim tenisom, ona i dalje ima veliki uticaj na "beli" sport i privlači pažnju na sebe gde god da se pojavi.

Tako je bilo i ovog puta, kada je slavna Amerikanka ponovo bila u centru pažnje. Povod je bila dodela prestižne nagrade „Princeza Asturije“ u Španiji, a Serena je iskoristila priliku da prokomentariše uspon mladog španskog asa Karlosa Alkaraza i njegove šanse da dostigne, ili čak prestigne dostignuća Novaka Đokovića.

- U ovom trenutku sve je moguće. Kada je Federer počeo da se penje, niko nije verovao da može da nadmaši Samprasovih 14. Posle je Nadal nadmašio njega, a zatim i Đoković njih dvojicu. Karlos je veoma mlad, ima velike rivale, ali jasno je da je sve moguće. Rekordi i služe za obaranje – rekla je Serena.

Pričala je o svom najdražem uspehu.

- Kada sam 2017. osvojila Australijski open, bila sam dva meseca trudna. Ne verujem da bi mnogo žena to uspelo. Ne znam ni kako sam ja uspela. Jedino mi je bilo žao što sam morala moju sestru da pobedim, a ona je znala za moju trudnoću.