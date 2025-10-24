Slušaj vest

Švajcarska teniserka Belinda Benčič plasirala se u polufinale turnira u Tokiju, pošto je danas u četvrtfinalu pobedila 21. igračicu sveta Čehinju Karolinu Muhovu posle tri seta, 3:6, 7:5, 7:5.

Meč je trajao tri sata i pet minuta.

Benčič, 13. igračica sveta, uzela je šest puta servis češkoj teniserki, dok je Muhova osvojila pet brejkova.

Teniserke Foto: CNC / Mária Sváčková / CNC / Profimedia, Instagram, Sebastien BERDA / AFP / Profimedia

Švajcarska teniserka osvojila je tri poena direktno iz servisa, dok je Muhova zabeležila devet asova.

Benčič će u polufinalu igrati protiv 25. teniserke sveta Amerikanke Sofije Kenin, koja je u četvrtfinalu pobedila 10. igračicu sveta Ruskinju Ekaterinu Aleksandrovu.

U drugom polufinalu će se sastati sedma teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina i 17. igračica sveta Čehinja Linda Noskova.

