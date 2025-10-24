CELA ITALIJA GA JE ZAMRZELA, ON SAD ODBRUSIO SVIM KRITIČARIMA! Stavili su ga na stub srama zbog šokantne odluke, teniser se oglasio i sve objasnio!
Italijanski teniser Janik Siner objasnio je svoju odluku da ove godine ne nastupi za reprezentaciju na završnom turniru Dejvis kupa.
U ponedeljak je potvrđeno da drugi teniser sveta neće igrati za Italiju u Bolonji, gde će osam najboljih timova boriti za trofej.
Siner je zbog toga naišao na oštre kritike italijanskih medija.
Janik je poručio da razume kritike, ali da mu je potreban duži odmor kako bi se spremio za narednu sezonu.
- Dvostruki sam osvajač Dejvis kupa. Moj tim i ja smo doneli odluku jer je sezone duga, a na kraju godine mi je potrebna dodatna nedelja za odmor kako bih ranije počeo sa pripremama. Cilj je da se dobro startuje u Australiji - kazao je italijanski as i nastavio da objašnjava svoju odluku:
- U poslednje dve godine nisam dosegao svoj vrhunac, jer mi je nedostajalo vremena. Zato sam doneo takvu odluku - zaključio je Siner.