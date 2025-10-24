Slušaj vest

Italijanski teniser Janik Siner objasnio je svoju odluku da ove godine ne nastupi za reprezentaciju na završnom turniru Dejvis kupa.

U ponedeljak je potvrđeno da drugi teniser sveta neće igrati za Italiju u Bolonji, gde će osam najboljih timova boriti za trofej.

Siner je zbog toga naišao na oštre kritike italijanskih medija.

1/7 Vidi galeriju Turir "Šest kraljeva slema" Foto: Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Janik je poručio da razume kritike, ali da mu je potreban duži odmor kako bi se spremio za narednu sezonu.

- Dvostruki sam osvajač Dejvis kupa. Moj tim i ja smo doneli odluku jer je sezone duga, a na kraju godine mi je potrebna dodatna nedelja za odmor kako bih ranije počeo sa pripremama. Cilj je da se dobro startuje u Australiji - kazao je italijanski as i nastavio da objašnjava svoju odluku:

- U poslednje dve godine nisam dosegao svoj vrhunac, jer mi je nedostajalo vremena. Zato sam doneo takvu odluku - zaključio je Siner.