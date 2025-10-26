Niz atraktivnih fotografija na Instagramu...
Tenis
SKINULA SE U BIKINI, PA VRELIM FOTKAMA ZAPALILA INSTAGRAM! Atraktivna Marta pokazala sa čime sve raspolaže! Otišla je predaleko, muškarcima nije dobro!
Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk odlučila je da napravi pauzu od turnira i iskoristila slobodno vreme za odmor na Maldivima.
Sa egzotične destinacije podelila je nekoliko atraktivnih fotografija na društvenim mrežama, koje su odmah privukle veliku pažnju njenih pratilaca.
- Spori momenti, sunce i mnogo toga zbog čega bi trebalo biti zahvalan - napisala je teniserka.
Marta Kostjuk Foto: Printscreen / Instagram / Marta Kostyuk
Kostjuk trenutno zauzima 26. mesto na WTA listi i iza sebe ima solidnu sezonu, pa se očekuje da će do kraja godine ostati među 30 najboljih teniserki sveta.
Marta Kostjuk na odmoru u Crnoj Gori Foto: Instagram/martakostyuk
Na poslednjem turniru u Vuhanu nije imala mnogo sreće pošto je ispala već u prvom kolu pre dve nedelje.
