Ukrajinska teniserka Marta Kostjuk odlučila je da napravi pauzu od turnira i iskoristila slobodno vreme za odmor na Maldivima.

Sa egzotične destinacije podelila je nekoliko atraktivnih fotografija na društvenim mrežama, koje su odmah privukle veliku pažnju njenih pratilaca.

- Spori momenti, sunce i mnogo toga zbog čega bi trebalo biti zahvalan - napisala je teniserka.

Marta Kostjuk

Kostjuk trenutno zauzima 26. mesto na WTA listi i iza sebe ima solidnu sezonu, pa se očekuje da će do kraja godine ostati među 30 najboljih teniserki sveta.

Marta Kostjuk na odmoru u Crnoj Gori

Na poslednjem turniru u Vuhanu nije imala mnogo sreće pošto je ispala već u prvom kolu pre dve nedelje.

