Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u polufinale turnira u Beču, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio 59. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle dva seta, 6:1, 7:6.

De Minor je četiri puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio dva brejka.

Novak Đoković protiv Aleksa de Minora

Australijski teniser osvojio je četiri poena direktno iz servisa, dok je Beretini zabeležio osam asova.

De Minor će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i 16. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika.

Đoković i Siner igraju piklbol Izvor: Instagram/djokernole