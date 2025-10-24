Meč je trajao sat i 45 minuta.
Tenis
TAMO GA ČEKAJU SINER ILI BUBLIK! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!
Sedmi teniser sveta Australijanac Aleks de Minor plasirao se u polufinale turnira u Beču, pošto je danas u četvrtfinalu pobedio 59. igrača sveta Italijana Matea Beretinija posle dva seta, 6:1, 7:6.
De Minor je četiri puta uzeo servis italijanskom teniseru, dok je Beretini osvojio dva brejka.
Novak Đoković protiv Aleksa de Minora Foto: Adrian DENNIS / AFP / Profimedia, Mike Egerton, PA Images / Alamy / Profimedia
Australijski teniser osvojio je četiri poena direktno iz servisa, dok je Beretini zabeležio osam asova.
De Minor će u polufinalu igrati protiv pobednika duela između drugog tenisera sveta Italijana Janika Sinera i 16. igrača sveta Kazahstanca Aleksandra Bublika.
