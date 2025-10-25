Srpska teniserka Aleksandra Krunić i Kazahstanka Ana Danilina plasirale su se u finale turnira u Tokiju.
ALEKSANDRA JE U VELIKOM FINALU! Srpkinja na pragu titule
Aleksandra Krunić i njena partnerka su u polufinalu pobedile špansko-japanski par Kristine Bukše i Šuko Aojame posle dva seta, 6:2, 6:3.
Meč je trajao sat i 10 minuta.
Srpska i kazahstanska teniserka uzele su pet puta servis špansko-japanskom tandemu, dok su Bukša i Aojama osvojile jedan brejk.
Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv mađarsko-brazilskog dubla Timee Baboš i Luize Stefani, koji je u polufinalu pobedio australijsko-američki par Elen Peres i Tejlor Taunsend.
