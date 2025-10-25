Slušaj vest

Aleksandra Krunić i njena partnerka su u polufinalu pobedile špansko-japanski par Kristine Bukše i Šuko Aojame posle dva seta, 6:2, 6:3.

Meč je trajao sat i 10 minuta.

Srpska i kazahstanska teniserka uzele su pet puta servis špansko-japanskom tandemu, dok su Bukša i Aojama osvojile jedan brejk.

Krunić i Danilina će u finalu igrati protiv mađarsko-brazilskog dubla Timee Baboš i Luize Stefani, koji je u polufinalu pobedio australijsko-američki par Elen Peres i Tejlor Taunsend.

Ne propustiteTenisBUBLIK SJAJAN - SINER JOŠ BOLJI: Italijan u polufinalu teniskog turnira u Beču
Janik Siner
TenisVELIKI SKANDAL! Posle Janika Sinera, pojavio se novi doping slučaj - evo ko je optužen!
Janik Siner
TenisTAMO GA ČEKAJU SINER ILI BUBLIK! De Minor preslišao Beretinija i plasirao se u polufinale turnira u Beču!
profimedia0833939490.jpg
TenisCELA ITALIJA GA JE ZAMRZELA, ON SAD ODBRUSIO SVIM KRITIČARIMA! Stavili su ga na stub srama zbog šokantne odluke, teniser se oglasio i sve objasnio!
Siner na turniru u Pekingu

Bonus video:

Mats Vilander rekao Novaku Đokoviću da je najveći svih vremena Izvor: Eurosport