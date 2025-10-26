Benčič će u finalu igrati protiv 17. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove, koja se u finale plasirala nakon što se sedma igračica sveta Kazahstanka Elena Ribakina, protiv koje je trebalo da igra u polufinalu, povukla sa turnira zbog povrede leđa.
FINALE TURNIRA U TOKIJU! Benčić protiv Noskove za titulu!
Švajcarska teniserka Belinda Benčič plasirala se u finale turnira u Tokiju, pošto je danas u polufinalu pobedila 25. igračicu sveta Amerikanku Sofiju Kenin posle tri seta, 7:6, 3:6, 6:2.
Meč je trajao dva sata i 15 minuta.
Benčič, 13. igračica sveta, uzela je tri puta servis američkoj teniserki, dok je Kenin osvojila dva brejka.
Švajcarska teniserka zabeležila je 10 asova, dok je Kenin osvojila dva poena direktno iz servisa.
Benčič će u finalu igrati protiv 17. teniserke sveta Čehinje Linde Noskove, koja se u finale plasirala nakon što se sedma igračica sveta Kazahstanka Elena Ribakina, protiv koje je trebalo da igra u polufinalu, povukla sa turnira zbog povrede leđa.
Finale je na programu u nedelju od 07.00 po našem vremenu.
