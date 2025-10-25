Siner će u finalu igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i osmog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija
ITALIJAN GAZI REDOM: Siner počistio De Minora za finale Beča
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je danas u polufinalu pobedio sedmog igrača sveta Australijanca Aleksa de Minora posle dva seta, 6:3, 6:4.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
Meč je trajao sat i 29 minuta.
Siner je četiri puta uzeo servis australijskom teniseru, dok je De Minor osvojio dva brejka.
Siner će u finalu igrati protiv pobednika duela između trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva i osmog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija.
