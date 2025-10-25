Međedović, 67. teniser sveta, izgubio je posle sat i 39 miuta.
MEĐEDOVIĆ OSTAO BEZ POSLEDNJEG MASTERSA U SEZONI: Srpski teniser poražen u polufinalu kvalifikacija u Parizu
Srpski teniser Hamad Međedović nije uspeo da se plasira u finale kvalifikacija za masters u Parizu, pošto je u polufinalu izgubio od 104. igrača sveta Belgijanca Davida Gofana posle dva seta, 5:7, 5:7.
Teniseri su u prvom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. gema kada je Gofan napravio brejk za 6:5. On je zatim osvojio gem na svoj servis i poveo u meču.
Gofan je u devetom gemu oduzeo servis Međedoviću, koji je odmah vratio brejk i izjednačio na 5:5.
Belgijanac je posle toga napravio novi brejk i posle gema osvojenog na svoj servis plasirao se u finale kvalifikacija.
On će u nedelju u finalu igrati protiv Argentinca Fransiska Komesanje.
(Beta)
