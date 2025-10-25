Slušaj vest

Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je pobedio osmog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 6:4, 7:5.

On je u sedmom gemu prvog seta oduzeo servis Muzetiju, prednost brejka je sačuvao i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk, a posle gema na svoj servis i druge meč lopte plasirao se u finale.

Zverev će u finalu igrati protiv Italijana Janika Sinera, koji je ranije danas pobedio Australijanca Aleksa de Minora 6:3, 6:4.

Siner će osmi put ove sezone igrati u meču za titulu, a u Beču je trijumfovao 2023. godine.

(Beta)

Ne propustiteTenisMEĐEDOVIĆ OSTAO BEZ POSLEDNJEG MASTERSA U SEZONI: Srpski teniser poražen u polufinalu kvalifikacija u Parizu
Hamad Međedović
TenisTENISKI TURNIR U BAZELU: Fonseka preko Munara do bitke za trofej
Žoao Fonseka na US Openu protiv Miomira Kecmanovića
TenisITALIJAN GAZI REDOM: Siner počistio De Minora za finale Beča
profimedia-1047881557.jpg
TenisNEMA NOVAKA, ALI IMA DRUGIH SRPSKIH TENISERA! Počinje spektakl u Parizu, svet očekuje novi okršaj najboljih tenisera na svetu
Janik Siner i Karlos Alkaraz

Ana Ivanović deli teniske savete Izvor: Instagram/@andziaks