Nemački teniser Aleksandar Zverev plasirao se u finale turnira u Beču, pošto je pobedio osmog igrača sveta Italijana Lorenca Muzetija posle dva seta, 6:4, 7:5.

On je u sedmom gemu prvog seta oduzeo servis Muzetiju, prednost brejka je sačuvao i poveo u meču.

Teniseri su u drugom setu osvajali gemove na svoje servise sve do 11. kada je Zverev napravio brejk, a posle gema na svoj servis i druge meč lopte plasirao se u finale.

Zverev će u finalu igrati protiv Italijana Janika Sinera, koji je ranije danas pobedio Australijanca Aleksa de Minora 6:3, 6:4.

Siner će osmi put ove sezone igrati u meču za titulu, a u Beču je trijumfovao 2023. godine.

(Beta)