"ANA KAO DA JE ŽIVELA U KARANTINU, A NE U BRAKU" Ivanovićeva oduševila izgledom u provokativnoj kombinaciji, komentari gore, svi primećuju istu stvar!
Bivša teniserka i supruga Bastijana Švajnštajgera objavila je na Instagramu seriju fotografija u kojima izgleda bolje nego ikada!
Za večernji izlazak izabrala je satensku suknju boje šampanjca, kratki crni top koji otkriva ravan stomak, sako u istoj boji i elegantne crne štikle. Minimalan make-up i opuštena frizura bili su dovoljni da zablista.
Komentari na mrežama ne prestaju da se nižu, fanovi su oduševljeni njenim izgledom, ali i energijom kojom zrači.
"Ona kao da je živela u karantinu, a ne u braku“, napisala je jedna korisnica, dok su mnogi primetili da je posle razvoda Ana vidno procvetala i deluje srećnije nego ikad.
Njeni pratioci poručuju da se bivša šampionka konačno opustila, da "uživa u životu punim plućima" i da "svaki njen izlazak sada izgleda kao modna pista".
Čini se da je razvod od Bastijana Švajnštajgera doneo Ani novu energiju i povratio samopouzdanje.