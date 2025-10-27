Slušaj vest

Bivša teniserka i supruga Bastijana Švajnštajgera objavila je na Instagramu seriju fotografija u kojima izgleda bolje nego ikada!

Za večernji izlazak izabrala je satensku suknju boje šampanjca, kratki crni top koji otkriva ravan stomak, sako u istoj boji i elegantne crne štikle. Minimalan make-up i opuštena frizura bili su dovoljni da zablista.

Ana Ivanović Foto: Printscreen/Instagram

Komentari na mrežama ne prestaju da se nižu, fanovi su oduševljeni njenim izgledom, ali i energijom kojom zrači.
"Ona kao da je živela u karantinu, a ne u braku“, napisala je jedna korisnica, dok su mnogi primetili da je posle razvoda Ana vidno procvetala i deluje srećnije nego ikad.

Ana Ivanović nastavila nov život posle razvoda Foto: Dylan Travis/ABACA / Abaca Press / Profimedia, PrintscreenInstagram

Njeni pratioci poručuju da se bivša šampionka konačno opustila, da "uživa u životu punim plućima" i da "svaki njen izlazak sada izgleda kao modna pista".

Čini se da je razvod od Bastijana Švajnštajgera doneo Ani novu energiju i povratio samopouzdanje.

