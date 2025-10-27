Tenis
PRESLIŠAO FOKINU U FINALU I PODIGAO TROFEJ! Fonseka u Bazelu osvojio drugu titulu u karijeri
Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je danas titulu na turniru u Bazelu, pošto je u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle sat i 26 minuta.
Žoao Fonseka na US Openu protiv Miomira Kecmanovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
On je tri puta oduzeo servis Špancu, koji je napravio jedan brejk.
