Brazilski teniser Žoao Fonseka osvojio je danas titulu na turniru u Bazelu, pošto je u finalu pobedio Španca Alehandra Davidoviča Fokinu 6:3, 6:4.Fonseka, 46. teniser sveta, pobedio je 18. igrača na ATP listi posle sat i 26 minuta.

Žoao Fonseka na US Openu protiv Miomira Kecmanovića Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Javier Rojas/PI via ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

On je tri puta oduzeo servis Špancu, koji je napravio jedan brejk.

Fonseka je u Bazelu osvojio drugu titulu na ATP turnirima u svojoj karijeri.

