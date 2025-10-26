On je do pobede nad trećim igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 30 minuta
Tenis
ČETVRTI TROFEJ U SEZONI: Siner posle preokreta do titule u Beču
Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner osvojio je danas titulu na turniru u Beču, pošto je u finalu posle tri seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 3:6, 6:3, 7:5.
Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia
On je do pobede nad trećim igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 30 minuta.
Siner je danas stigao do četvrte titule u sezoni, a ukupno 22. u svojoj karijeri.
