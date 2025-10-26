Slušaj vest

Drugi teniser sveta Italijan Janik Siner osvojio je danas titulu na turniru u Beču, pošto je u finalu posle tri seta pobedio Nemca Aleksandra Zvereva 3:6, 6:3, 7:5.

Janik Siner - teniski turnir u Beču Foto: Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia

 On je do pobede nad trećim igračem na ATP listi stigao posle dva sata i 30 minuta.

Siner je danas stigao do četvrte titule u sezoni, a ukupno 22. u svojoj karijeri.

