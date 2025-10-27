Slušaj vest

Srpski teniser Novak Đoković zadržao je peto mesto na danas objavljenoj ATP listi.

Đoković je peti teniser sveta sa 4.580 bodova.

Unutar prvih 10 pozicija na ATP listi, mesta su zamenili Australijanac Aleks de Minor i Amerikanac Ben Šelton. De Minor se popeo na šesto mesto, dok je Šelton pao na sedmu poziciju.

U prvih 10 mesta na ATP listi su Britanca Džeka Drejpera i Danca Holgera Runea zamenili Norvežanin Kasper Rud i Kanađanin Feliks Ože-Alijasim.

Norveški i kanadski teniser su popravili svoje plasmane za po dve pozicije, Rud je sada deveti igrač sveta, dok Ože-Alijasim zauzima 10. mesto. Sa druge strane, Drejper je pao na 11. mesto, dok se Rune sad nalazi na 12. poziciji.

Prvi je i dalje Španac Karlos Alkaras sa 11.340 bodova, ispred Italijana Janika Sinera sa 10.500 bodova i Nemca Aleksandra Zvereva sa 6.160 bodova.

Od ostalih srpskih tenisera, Miomir Kecmanović je pao sa 52. na 53. mesto, Hamad Međedović je zadržao 67. poziciju, dok je Laslo Đere pokvario svoj plasman za jedno mesto i sad je 85. igrač sveta. Dušan Lajović je napredovao za jednu poziciju i sad zauzima 116. mesto na ATP listi.

ATP lista: 1. Karlos Alkaras (Španija) 11.340 2. Janik Siner (Italija) 10.500 3. Aleksandar Zverev (Nemačka) 6.160 4. Tejlor Fric (SAD) 4.685 5. Novak Đoković (Srbija) 4.580 6. Aleks de Minor (Australija) 3.935 7. Ben Šelton (SAD) 3.820 8. Lorenco Muzeti (Italija) 3.685 9. Kasper Rud (Norveška) 3.235 10. Feliks Ože-Alijasim (Kanada) 3.195 .........................................................

53. Miomir Kecmanović (Srbija) 1.001 .........................................................

67. Hamad Međedović (Srbija) 883 .........................................................

85. Laslo Đere (Srbija) 738 .........................................................

Beta

