Legendarni teniser Endi Rodik kritikovao je Novaka Đokovića zbog njegovih nedavnih komentara o “monopolima” u svetu tenisa, poručivši da srpski as treba jasnije i konkretnije da iznese svoje stavove o promenama koje zagovara u ovom sportu.

Rodik je u svom podkastu istakao da podržava Đokovićevu inicijativu za reforme i bolji položaj igrača, ali smatra da njegove poruke trenutno “nemaju dovoljno pravca” i da bi trebalo preciznije da objasni na šta konkretno misli.

- Mislim da je Novak iskreno dobronameran, ali ako već izlaziš sa velikim izjavama, onda ih jasno i izgovori – kazao je bivši broj jedan u svetu i potom dodao:

- Kad kažeš “monopol”, na koga konkretno misliš? Na ATP, na Grend slemove, na ITF? To slušamo već godinama. Hajde da konačno čujemo konkretno ime – poručio je Rodik.

Podsetimo, Novak Đoković je nedavno u Rijadu, tokom panela na kojem su učestvovali Dana Vajt i Šekil O’Nil, govorio o “decenijskom monopolu” u tenisu i neravnopravnosti kada je reč o donošenju odluka unutar sporta.

– U našem sportu postoji veliki monopol koji traje decenijama. Zato smo Vasek Pospišil i ja osnovali "Professional Tennis Players Association (PTPA)", asocijaciju koja bi trebalo da zastupa igrače. I dalje, međutim, nemamo mesto za stolom gde se donose odluke – rekao je tada Đoković.