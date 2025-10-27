Slušaj vest

Legendarni teniser Endi Rodik kritikovao je Novaka Đokovića zbog njegovih nedavnih komentara o “monopolima” u svetu tenisa, poručivši da srpski as treba jasnije i konkretnije da iznese svoje stavove o promenama koje zagovara u ovom sportu.

Rodik je u svom podkastu istakao da podržava Đokovićevu inicijativu za reforme i bolji položaj igrača, ali smatra da njegove poruke trenutno “nemaju dovoljno pravca” i da bi trebalo preciznije da objasni na šta konkretno misli.

- Mislim da je Novak iskreno dobronameran, ali ako već izlaziš sa velikim izjavama, onda ih jasno i izgovori – kazao je bivši broj jedan u svetu i potom dodao:

- Kad kažeš “monopol”, na koga konkretno misliš? Na ATP, na Grend slemove, na ITF? To slušamo već godinama. Hajde da konačno čujemo konkretno ime – poručio je Rodik.

Karlos Alkaraz, Janik Siner i Novak Đoković stigli u Rijad Foto: Riyadh Season

Podsetimo, Novak Đoković je nedavno u Rijadu, tokom panela na kojem su učestvovali Dana Vajt i Šekil O’Nil, govorio o “decenijskom monopolu” u tenisu i neravnopravnosti kada je reč o donošenju odluka unutar sporta. 

– U našem sportu postoji veliki monopol koji traje decenijama. Zato smo Vasek Pospišil i ja osnovali "Professional Tennis Players Association (PTPA)", asocijaciju koja bi trebalo da zastupa igrače. I dalje, međutim, nemamo mesto za stolom gde se donose odluke – rekao je tada Đoković.

Ne propustiteTenisIZAŠLA NOVA ATP LISTA: Ima promena u top 10, evo gde se nalazi Novak Đoković
Đoković tokom meča protiv Munara
EvroligaNAJBOLJEG ZVEZDINOG KOŠARKAŠA RASPAMETIO SNIMAK IZ ARENE! MVP crveno-belih je morao da prokomentariše, njegova poruka će oduševiti Srbiju!
ZVEZDA-ZALGIRIS_235.JPG
TenisALKARAZ MOŽE DA SRUŠI SVE NOVAKOVE REKORDE! Legendarna teniserka veruje u Španca - njena prognoza je mnoge iznenadila, evo šta misli o mladom Špancu!
profimedia0895925213.jpg
EvroligaNOVAK BODRI ZVEZDU: Đoković ponovo u Areni uz crveno-bele!
Novak Đoković, KK Crvena zvezda

Novak Đoković u transu u Areni Izvor: Kurir