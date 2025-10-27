Slušaj vest

Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se večeras u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je pobedio 56. igrača sveta Francuza Đovanija Mpešija Perikara posle dva seta, 7:6, 6:1.

Dimitrov, 38. teniser sveta, pobedio je posle sat i 36 minuta.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Dimitrov dobio 7:5.

On je u drugom setu napravio tri brejka i posle prve meč lopte plasirao se u drugo kolo.

Dimitrov igra na prvom turniru otkako se povredio na Vimbldonu, kada je morao da preda meč osime finala Italijanu Janiku Sineru posle vođstva 2:0 u setovima.

Dimitrov će u drugom kolu u Parizu igrati protiv boljeg iz duela Danila Medvedeva iz Rusije i Španca Haumea Munara.

U drugom kolu je i Rus Andrej Rubljov, pobedom protiv Britanca Džejkoba Firnlija 6:1, 6:4.

Njegov protivnik biće Amerikanac Lerner Tijen, koji je pobedio Portugalca Nuna Boržeša 6:2, 7:6.

Ruski teniser Karen Hačanov pobedio je u prvom kolu Amerikanca Itana Kvina 6:1, 6:1, posle 60 minuta.

On će igrati protiv pobednika meča Portugalca Žoaa Fonseke i Kanađanina Denisa Šapovalova.