Slušaj vest

Bugarski teniser Grigor Dimitrov plasirao se večeras u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je pobedio 56. igrača sveta Francuza Đovanija Mpešija Perikara posle dva seta, 7:6, 6:1.

Grigor Dimitrov - povreda Foto: Screenshot, Jordan Pettitt, PA Images / Alamy / Profimedia

Dimitrov, 38. teniser sveta, pobedio je posle sat i 36 minuta.

U prvom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji je Dimitrov dobio 7:5.

On je u drugom setu napravio tri brejka i posle prve meč lopte plasirao se u drugo kolo.

Dimitrov igra na prvom turniru otkako se povredio na Vimbldonu, kada je morao da preda meč osime finala Italijanu Janiku Sineru posle vođstva 2:0 u setovima.

Dimitrov će u drugom kolu u Parizu igrati protiv boljeg iz duela Danila Medvedeva iz Rusije i Španca Haumea Munara.

U drugom kolu je i Rus Andrej Rubljov, pobedom protiv Britanca Džejkoba Firnlija 6:1, 6:4.

Njegov protivnik biće Amerikanac Lerner Tijen, koji je pobedio Portugalca Nuna Boržeša 6:2, 7:6.

Ruski teniser Karen Hačanov pobedio je u prvom kolu Amerikanca Itana Kvina 6:1, 6:1, posle 60 minuta.

On će igrati protiv pobednika meča Portugalca Žoaa Fonseke i Kanađanina Denisa Šapovalova.

Ne propustiteTenisGRIGOR DIMITROV PROPUŠTA US OPEN: Alehandro Tabilo u žrebu umesto povređenog Bugarina
Grigor Dimitrov
TenisPRVO OGLAŠAVANJE DIMITROVA NAKON POVREDE KOJA JE ZALEDILA TENISKI SVET: Javio se iz bolnice i ostavio poruku koja će vas dirnuti: "Ponekad srce želi da..."
profimedia-1019448499.jpg
TenisPOZNATO STANJE GRIGORA DIMITROVA NAKON MUČNIH SCENA NA VIMBLDONU: Njegov menadžer otkrio kakva je povreda i kada se vraća na teren
Grigor Dimitrov
Tenis"LJUBAVI MOG ŽIVOTA..." Lepotica slomljena zbog horora Dimitrova! Osvojila je njegovo srce, pa u šoku gledala jezive scene sa Vimbldona
Eiza Gonzales Grigor Dimitrov
TenisMUČNA SCENA NA VIMBLDONU: Uplakani Dimitrov nije mogao da podigne ruku! Nesrećni Bugarin pocepao mišić! (VIDEO)
profimedia-1019381058.jpg
TenisNOVAK SE OGLASIO U SITNE SATE: Posle nezasluženog prolaska Sinera u četvrtfinale, Đoković poslao poruku Dimitrovu!
profimedia-1019448499.jpg
TenisOVAKAV MALER NE POSTOJI U SVETU SPORTA: Neverovatan podatak - Dimitrov se peti put uzastopno povukao sa Grend slema zbog povrede!
2025-07-07 22_07_12-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg
TenisTRENUTAK POSLE KOJEG SU SVI ZANEMELI: Ovako se povredio Grigor Dimitrov
2025-07-07 21_57_27-EON - Kanali — Mozilla Firefox.jpg

Novak Đoković, Grigor Dimitrov, Majami Izvor: Instagram/djokernole