U elitnoj Top 10 selekciji svetskog tenisa ove nedelje bi mogle da se dese nove promene u redosledu – pa i na samom vrhu. Ako je najveći pomeraj bio ispadanje Drejpera I Runea (za koga se ne zna kada će opet na teren posle teške povrede Ahilove tetive) i povratak na 9. I 10. mesto Ruda i Ože-Alijasima, u nedelji Pariskog Mastersa postoji možda čak i realna mogućnost da se Janik Siner vrati na čelo ATP karavana.

Španac je osvajanjem svog 6. Grend Slema u Njujorku stabilno zaseo na prvo mesto, ali “suša” trofeja i izostanak sa nekih turnira od tada pružaju solidnu šansu Italijanu da pred završni Masters u Torinu zameni svog velikog rivala kao “numero uno”.

Pre svog prvog meča (večeras, protiv Kamerona Norija) u drugom kolu Pariza, Karlos Alkaraz ima 11,250 bodova – a Siner (prvi protivnik – Bergs, u sredu) 10,510. Da bi ponovo dospeo na prvo mesto sledećeg ponedeljka, Siner bi morao da po prvi put u karijeri osvoji Pariz i prikupi 11,500 bodova – a da Alkaraz pritom ne stigne do polufinala (odnosno stane na 11,440 ili manje). U slučaju da Siner ne osvoji Pariz – a Alkaraz dospe do polufinala, poredak će ostati isti, a šanse da Alkaraz završi sezonu na 1. mestu i posle Mastersa u Torinu postaju skoro apsolutne.

Alkaraz na “lajvu” u utrci do Torina trenutno vodi sa 2,040 poena razlike u odnosu na Sinera i po tome ostaje veliki favorit da kroz očekivano dobar nastup u centru italijanske automobilske industrije ostane na “pol poziciji” do kraja sezone. Da bi Siner imao bilo kakve šanse da završi sezonu kao prvi na “lajvu” i time ponovi uspeh iz prošle godine, morao bi da se posle Pariza nađe na minimum 1.750 bodova razlike od Alkaraza. Ni jedan ni drugi igrač nisu prijavili učešće na među-turnirima ATP Serije 250 u Mecu i Atini, dok bi igrač koji bi osvojio turnir bez poraza na taj način stekao 1,500 bodova.

Put Alkaraza ka polufinalu je nešto teži nego Sinerov – jer mu se u slučaju pobede nad Norijem na njemu mogu isprečiti finalisti Šangaja (Rinderkneš ili Vašero), Bazela (Lehečka ili Ože-Alijasim) i Top 10 igrač Kasper Rud. Siner bi posle pobede nad Bergsom pred sobom imao Kecmanovića ili Serundola, a zatim Šeltona, Kobolija, Tijena ili Rubljova – od kojih ni jedan nije u sjajnoj formi u ovom delu sezone. Ipak, najveća misterija u ovom trenutku je zdravstveno stanje najboljeg italijanskog igrača svih vremena, pa bi bilo dobro da prilikom njegovog današnjeg prvog obraćanja medijima u Parizu oko 16 časova izostane objava o još jednom povlačenju sa ovog turnira. U tom slučaju, teško da bi se u Torinu pred domaćom publikom slavila još jedna sezonska kruna…

(Vuk Brajović)

