Kanadski teniser Gabrijel Dijalo plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je danas posle dva seta pobedio Holanđanina Talona Grikspora 6:3, 6:4. Dijalo, 42. teniser sveta, pobedio je 25. igrača na ATP listi posle sat i 13 minuta.

On će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora.

Plasman u drugo kolo obezbedio je i Argentinac Kamilo Ugo Karabeli, nakon što je posle dva seta pobedio sunarodnika Tomasa Martina Ečevariju 7:5, 6:3.

Ugo Karabeli će u drugom kolu igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.

U drugo kolo se plasirao i 10. teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, pošto je posle tri seta pobedio Argentinca Fransiska Komesana 6(2):7, 6:3, 6:3.

On je pobedio 68. igrača na ATP listi posle dva sata i 20 minuta i u narednoj rundi će igrati protiv Francuza Aleksandra Mulera.

