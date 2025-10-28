FELIKS OŽE-ALIJASIM SIGURAN! Kanađanin u drugom kolu Pariza, evo ko je još preživeo prvu rundu
Kanadski teniser Gabrijel Dijalo plasirao se u drugo kolo mastersa u Parizu, pošto je danas posle dva seta pobedio Holanđanina Talona Grikspora 6:3, 6:4. Dijalo, 42. teniser sveta, pobedio je 25. igrača na ATP listi posle sat i 13 minuta.
On će u drugom kolu igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora.
Plasman u drugo kolo obezbedio je i Argentinac Kamilo Ugo Karabeli, nakon što je posle dva seta pobedio sunarodnika Tomasa Martina Ečevariju 7:5, 6:3.
Ugo Karabeli će u drugom kolu igrati protiv trećeg tenisera sveta Nemca Aleksandra Zvereva.
U drugo kolo se plasirao i 10. teniser sveta Kanađanin Feliks Ože-Alijasim, pošto je posle tri seta pobedio Argentinca Fransiska Komesana 6(2):7, 6:3, 6:3.
On je pobedio 68. igrača na ATP listi posle dva sata i 20 minuta i u narednoj rundi će igrati protiv Francuza Aleksandra Mulera.
Kurir sport / Beta
