Teniski Pariz je još jednom priredio dobrodošlicu Janiku Sineru – koji ga je u junu napustio slomljena srca posle teškog poraza od Karlosa Alkaraza i sijaset propuštenih meč lopti u već legendarnom finalnom meču na Rolan Garosu. Italijan bi u “gradu svetlosti” mogao ponovo da zasija na prvom mestu ATP rang liste, a kako je prethodni turnir u Beču osvojio uz povredu mišića zadnje lože – bilo je zanimljivo čuti šta je imao da podeli sa medijima tokom prvog obraćanja:

“Sjajno je videti toliko promena na turniru ove godine. Osećam da je ovo potpuno drugačiji događaj, što me donekle podseća na inovacije koje smo videli u Sinsinatiju. Ove promene su odlične za naš sport i igrače, gde sada imamo dovoljno prostora “iza kulisa” zbivanja gde možemo da jedemo, da se opustimo u komforu. Centralni teren je veći, kao što su tereni 1 i 2 – što je zaista odlčno. U spoljnom delu imamo izuzetne trenažne celine, sve je postavljeno sjajno i veoma sam srećan – kao što su i svi ostali igrači – zbog ovih promena”, kaže drugi igrač sveta.

Kako se Siner oseća posle fizičkih problema viđenih u Šangaju i Beču?

“U pitanju su bili nevezani fizički problem, a sada se osećam sasvim normalno. Igrali smo 5 dana zaredom, finale je bilo veoma fizički zahtevno, nije ništa čudno da se tako nešto desi. Fizički se sada osećam dobro, iako malo umoran – jer nisam imao previše vremena za oporavak posle Beča. Ipak, zadovoljan sam time kako se osećam, iz dana u dan je sve bolje, sutra je moj prvi meč. Veoma sam fokusiran na to da ovde dobro odigram, pa da vidimo kako će to ići. Važno je da nisam zabrinut oko mog fizičkog stanja, teniski sam u dobroj formi i nadam se da ću dobro otvoriti turnir”, dodaje on.

Koji momenat u ovoj sezoni izdvajate kao poseban u emotivnom smislu?



“Teško je odgovoriti na to. Mislim da je jedan od naših ciljeva bio da pokušamo da odemo što dalje na Vimbldonu, gde smo ostvarili najbolji mogući rezultat. U tom smislu, izdvojio biz Vimbldon – ali je ova sezona posebna i po tome što sam učestvovao u finalima svih Grend Slemova. Odigrao sam puno sjajnih mečeva, a sezona još uvek nije gotova. Turnir kome se posebno radujem je Masters u Torinu, prošle godine sam tamo ostvario neverovatnu seriju i nastojimo da budem spreman za njega na najvišem nivou. Ali, prvo bih morao da odigram svoj najbolji tenis upravo ovde, na turniru na kome nisam učestvovao prošle godine – a prethodnih bio ispod svojih očekivanja. Nadam se da ću ovoga puta promeniti nekoliko stvari u tom nizu. Uopšteno, sezona je bila neverovatna, nivo igre veoma konsistentan, ostvareno je puno pobeda – i na tome bih trebao biti zahvalan!” jasan je Siner.

Koliko je Sineru važno da sezonu završi na prvom mestu? Da li smatra da je to još uvek moguće?

“Ne, to nije moguće i ne opterećujem se time. To je cilj za sledeću sezonu, ove godine to nije u mojim rukama. Ali, s obzirom na to kako je cela godina prošla, treba biti zadovoljan jer smo postigli neke neverovatne stvari. Sada samo želim da završim sezonu na najbolji mogući način. Ako mogu da uradim nešto veliko, to će biti sjajno – a ako ne – biću zadovoljan postignutim. Za mene će ovaj decembar biti veoma važan mesec, jer osećam da možemo da napravimo mnogo promena i odlično se pripremimo za narednu sezonu – što mi je izuzetno važno za mnoga scenarija. Dakle, da vidimo šta mogu da postignem i uradim do kraja ove sezone – ali sam bez obzira na sve to dosta opušten”, odgovara Janik.

Da li je takođe nemoguće preispitati vašu odluku da ne igrate za Italiju na Dejvis kupu?

“Ne, odluka je doneta – i o tome sam rekao sve što ima da se kaže pre nekoliko dana”, zaključuje razgovor sa medijima Siner.