Kamerun Nori, 31. igrač sveta, savladao je španskog tenisera za dva sata i 22 minuta.

Alkarazu je za osvajanje prvog seta bio dovoljan brejk u petom gemu.

U drugom setu jedini brejk napravio je 30-godišnji Britanac, u četvrtom gemu.

Nori je u odlučujućem setu ključnu prednost napravio u sedmom gemu, kada je oduzeo servis rivalu, a zatim u narednom gemu spasao dve brejk prilike na svoj servis.

Kamerun Nori

U osmini finala mastersa u Parizu Nori čeka pobednika meča Francuza Artura Rinderkneha (29. na ATP listi) i Monačanina Valentana Vašeroa (40. igrač sveta).

Plasman u osminu finala ranije izborio je sedmi teniser sveta Amerikanac Ben Šelton, koji je bio bolji od Italijana Flavija Kobolija sa 7:6 (4), 6:3.

Šelton u narednoj fazi igra protiv ruskog igrača Andreja Rubljova (17. na ATP listi), koji je savladao američkog tenisera Lernera Tijena (39. igrač sveta) sa 6:4, 6:4.

(Beta)