Prvi igrač sveta u zatvorenom podseća na zemljaka Nadala tokom prvih godina nastupa na travi – nepredvidivo neprilagođen uslovima i tempu igre, napet i nesiguran – što zaista iznenađuje s obzirom na to da je njegov prvi Slem osvojio upravo na betonskim terenima Flašing Medousa u Njujorku.

Dobro je krenuo Karlitos u meč protiv Britanca – uzevši prvi set sa 6:4, ali da stvari neće ići tako glatko govorila je i sveža statistika po kojoj je Kameron u poslednja 4 meča uspostavio rezultatsku ravnotežu (2:2 posle 3 uzastopna poraza na početku njihovog rivaliteta) i time našao “slabu tačku” atraktivnom Špancu. Upornost i konsistentnost nekada 8. igrača sveta daju rezultat u preokretu kroz drugi set (6:3), a onda Alkaraz postaje još nesigurniji – udarivši “na tvrdo” sa druge strane mreže – izgubivši i završni set sa jednim brejkom zaostatka za Norija.

“Nisam se osećao dobro danas, načinio sam puno grešaka. Nisam došao do svoje igre, Nori je bio sjajan, postojan – i mislim da je u tome bio ključ ovog poraza. Dobro sam se osećao na terenu do danas, puno trenirao, sjajno se kretao po terenu i udarao lopticu. Sve mi je izgledalo čisto i jasno, ali već posle uzetog prvog seta sam osetio da puno toga nedostaje u mojoj igri. Nastojao sam da to ispravim u drugom setu, ali su stvari postale još gore. Sve čestitke Kemu što mi nije dozvolio da se vratim u meč i iskoristim nekoliko brejk-lopti – ali su moje greške stizale u najgorim trenucima meča. Veoma sam razočaran prikazanim nivoom moje igre večeras”, neutešan je Alkaraz.

“Pokušaću da se oporavim pred preostale izuzetno važne turnire sezone, pripremim što bolje mogu pred Torino i Dejvis Kup. Trenutno samo želim da se što pre vratim kući, shvatim šta se dešavalo – i zatim vratim treninzima u nastojanju da ne dozvolim da mi se ovo ponovi”, kaže Alkaraz, i dodaje:

“Ne znam šta je tačno uzrok ovakvom nastupu. Došao sam ovde sa puno pozitivne energije, misleći da mogu da postignem dobar rezultat jer sam zaista igrao dobro. Ovo je sezona u kojoj igram veoma dobro što joj se bliži kraj, možda I najbolja do sada u tom smislu. To sam i podelio sa svojim timom i drugim igračima, osećao sam se odlično –za razliku od pre, kada sam bio iscrpljen fizički i mentalno. Preskočio sam Šangaj, opustio se taman kako sam želeo kod kuće, napunio baterije, i onda – ovo. Ne razumem razloge što mi ovde teško biva da igram dobro, ali se nadam da ću to uskoro odgonetnuti i zaigrati na mom nivou i ovde. uživam i opustim se, pomognem bateriji, tako da ne znam šta se ovde dogodilo. Bilo je više ovakvih neobjašnjivih poraza do sada u mojoj karijeri, ali razlozi nisu uvek isti”, suvo se nasmejao Alkaraz uz ove završne reči.

Da li će ovo kapitalno iznenađenje pozitivno uticati na nastupe Janika Sinera u Parizu i motivisati ga da još jednom serijom pobeda pretekne Alkaraza u ukupnom bodovnom saldu na prvom mestu ATP rang liste – znaćemo malo više već sutra praćenjem njegovog prvog meča protiv žilavog Bergsa, ali uopšte nije nemoguće da nam Pariski Masters priredi još iznenađenja nalik onima koja su obeležila prethodni u Šangaju.

